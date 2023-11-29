Москвичам пообещали метель и низкое давление

В столичный регион пришел балканский циклон

Теплый атмосферный фронт, связанный с очередным балканским циклоном, окажет влияние на погоду столичного региона. В Москве 29 ноября ожидается снег, метель, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В столице будет облачно, снег и метель начнутся к вечеру. Температура воздуха в мегаполисе днем будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, по области - от минус 2 до минус 7. А к вечеру потеплеет.

Метеозависимых горожан предупреждают о пониженном атмосферном давление - оно составит 740 миллиметров ртутного столба. Ветер в столице будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду, порывами - до 10-15 метров в секунду, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"