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Москвичам пообещали метель и низкое давление

09:12
  • среда
  • 29 ноября 2023

В столичный регион пришел балканский циклон

Теплый атмосферный фронт, связанный с очередным балканским циклоном, окажет влияние на погоду столичного региона. В Москве 29 ноября ожидается снег, метель, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метель ожидается в ночь на субботу в Москве
Москву накрыла "черная метель"

В столице будет облачно, снег и метель начнутся к вечеру. Температура воздуха в мегаполисе днем будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, по области - от минус 2 до минус 7. А к вечеру потеплеет.

Метеозависимых горожан предупреждают о пониженном атмосферном давление  - оно составит 740 миллиметров ртутного столба. Ветер в столице будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду, порывами - до 10-15 метров в секунду, передает РИА Новости.

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