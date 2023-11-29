Захарова рассказала про "всяческие козни" против поездки Лаврова в Скопье

Там пройдет заседание глав МИД членов ОБСЕ

При подготовке к участию всех стран в совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) российской стороне "чинились всяческие козни". Об этом в среду, 29 ноября, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница в интервью радио Sputnik, среди западных государств — членов ОБСЕ реализуется некая "внутренняя интрига".

При этом часть стран Запада осознают, что "довели ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры, а другая часть продолжает давить на эту педаль абсолютного русофобского угара", подчеркнула Захарова.

Ранее Прага предложила ввести для российских дипломатов ограничения по перемещениям на территории Евросоюза, мотивируя это тем, что дипломаты из России якобы ведут шпионскую деятельность.

Комментируя эту инициативу, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал ее очередной антироссийской глупостью и предупредил, что в случае реализации данного плана Брюссель лишь ущемит в правах людей, нуждающихся в консульской помощи.

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