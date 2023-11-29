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Житель Псковской области решил шпионить на Латвию ради ее гражданства

09:41
  • среда
  • 29 ноября 2023

Ему помешали сотрудники правоохранительных органов России

В Псковской области задержан житель города Печоры, который планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на гражданство этой страны. Об этом в среду, 29 ноября, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

В ведомстве уточнили, что с декабря 2022 года мужчина пытался установить контакт с представителем посольства Латвии в Москве, чтобы на конфиденциальной основе в обмен на гражданство указанного государства передавать ему данные о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС России на территории Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), сообщает ТАСС.

Тем временем суд в Москве продлил срок ареста корреспонденту московского бюро The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже — он пытался получить секретные сведения. Журналист проведет под стражей еще два месяца — до 30 января 2024 года.

В августе ФСБ задержала бывшего сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов во Владивостоке Роберта Шонова, который по заданию американского руководства собирал данные о ходе российской спецоперации на Украине и о мобилизации в России.

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