Корабль перешёл в автономный полёт

Яркие кадры с орбиты. Этим утром грузовой корабль "Прогресс МС-23" покинул Международную космическую станцию.

Он отстыковался от малого исследовательского модуля и перешёл в автономный полёт. В ближайшие часы будут активированы двигатели, начнётся торможение и корабль войдёт в плотные слои атмосферы. Основные конструкции сгорят. Другие упадут в несудоходном районе Тихого океана.

На смену этому "Прогрессу" готовят новый корабль - МС-25. Запуск запланирован на 1 декабря с космодрома Байконур. На орбиту доставят более двух с половиной тонн грузов, в том числе воду, топливо и научное оборудование.

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