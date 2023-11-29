На Евпаторию обрушился новый шторм

Коммунальщики устраняют последствия стихии

Жители подтопленных домов в Евпатории пытаются пробраться в свои жилища. Забрать вещи. Оценить ущерб. По возможности навести порядок.

Морская вода хоть и медленно, но отступает. Прошедший ливень добавил луж в городе, но в целом на ситуацию не повлиял. Ветер утих и в городе восстановили движение трамваев.

Ночью на Евпаторию обрушился очередной шторм. Уже не такой сильный как с воскресенья на понедельник, но достаточно мощный, чтобы наломать новых дров. Сейчас уже и не поймешь, где последствия первого урагана, а где сегодняшнего. Коммунальщики не успевают ликвидировать разрушения и просто складывают спиленные ветви и сломанные заборы в кучи.

Жители Евпатории решили спасти дерево. Установили на место вырванную с корнем голубую ель. Ствол укрепили растяжками. Правда, большую часть поломанных деревьев уже не спасти - только пилить. В Севастополе продолжается ликвидация последствий. В одном из дворов на крыше коммунальщики обнаружили котят, заваленных ветками. Животных спасли. За время шторма в городе произошло 300 аварийных отключений света. Восстановить подачу электроэнергии обещают до конца дня. Паромы и катера пока тоже не ходят. Для начала нужно обследовать причалы. Для пассажиров запустили дополнительные автобусы.

В Ялте обильные осадки. Улицы превратились в реки. Потоки воды сформировали в городе настоящие водопады. В Краснодарском крае продолжаются восстановительные работы на участке железной дороги Лазаревское — разъезд Водопадный. Сотрудники РЖД уже отсыпали в основание насыпи 18 вагонов бутового камня и 11 вагонов щебня.

На набережной Сочи пропала достопримечательность. Больше никакой Санта-Барбары – копию арки из знаменитого сериала смыло штормом. Впрочем, для кого непогода, а кому и радость. Большие кошки в центре восстановления леопарда обрадовались первому снегу в Сочи.

Ученые считают, что обрушившийся на юг России "шторм века" связан с майским землетрясением в Турции. В институте океанологии Российской Академии Наук заявили, что причина – смещение магнитных полюсов Земли. Количество колебаний и биений планеты увеличилось и аномалии в южных регионах на этом не заканчиваются.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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