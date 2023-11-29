Главы МИД НАТО признали, что контрнаступление Киева провалилось

Об этом сообщил глава венгерского МИДа

США наживаются на украинском конфликте. За счёт военной помощи Киеву отдельные штаты получили миллиарды долларов инвестиций. Это следует из отчёта, который Белый дом предоставил Конгрессу. При этом нормы гуманитарного важно соблюдать на Ближнем Востоке, но не в Донбассе, по сути признал генсек НАТО.

В Брюсселе - второй день встречи министров иностранных дел НАТО. И в кулуарах, и на пленарных заседаниях главный вопрос - палестино-израильский конфликт и особенно - освобождение заложников своих стран. Об Украине на этот раз по большей части говорят мимоходом - вроде как чтобы совсем уж не закрыть тему.

"Мое послание заключается в том, что международное гуманитарное право, должно соблюдаться во всех конфликтах, а жизнь гражданского населения всегда должна быть защищена. Обстановку на Украине и ситуацию в секторе Газа сравнивать нельзя", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Видимо, поэтому Запад так радеет за безопасность жителей Палестины, что, конечно же, правильно, но вот уже без малого 10 лет словно не замечает бомбардировок мирных кварталов Донбасса. Слишком неудобная это правда для Запада, который продолжает накачивать Украину оружием, хотя в последнее время и не в таких объемах, как раньше. Прозрением нынешнюю ситуацию, конечно, не назовешь, но, как сообщил глава венгерского МИДа изданию "Мадьяр Немзет", изменения в отношении Киева все же есть. Пока только в кулуарах.

"Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, были сведены на нет, поскольку с момента его начала не произошло никаких серьёзных изменений на поле боя, во всяком случае не случилось никакого прорыва. Это, кстати, было признано многими здесь. Тихо, с опаской, но признано", - заявил Петер Сийярто.

Но полтора года назад, когда в Стамбуле шли переговоры России и Украины по урегулированию конфликта, именно Запад, убежденный в скорой победе киевского режима, сделал все, чтобы сорвать мирный процесс, а затем подготовил план того самого контрнаступления.

Теперь же, как сообщает все больше источников, на Киев оказывают давление, чтобы он начал переговоры с Москвой. Представители режима, в частности, министр иностранных дел Кулеба, от того, что получают такие посылы, всеми силами открещиваются. Но о какой самостоятельности может идти речь, если без западной помощи Украина рухнет очень быстро в политическом так и в экономическом плане. В частности, ее бюджет на будущий год наполовину сверстан с учетом заимствований. Так как расходы планируются в три с половиной триллиона гривен, а доходы - всего 1,7 триллиона.

Очевидно, что в сегодняшних условиях огромные средства идут на ведение войны. Правда, до войск очень многое не доходит, а разворовывается. Украинские власти тем временем продолжают использовать самый дешевый ресурс для них - человеческий. Призывают в ВСУ всех подряд - и больных, и глубоких стариков.

С призывом пенсионерки в лучшем случае разберутся. А молодым остается разве что бежать. Как это сделал мужчина в городе Мукачево Закарпатской области. Пока сотрудники военкомата отвлеклись, он вылез из окна второго этажа через пролом в решетке и был таков. Физподготовка беглеца оказалась явно лучше, чем преследовавшего его человека в форме.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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