Генассамблея ООН призвала Израиль покинуть Голанские высоты

Между тем Израиль и ХАМАС обещают передать друг другу еще одну группу заложников

Генассамблея ООН сегодня приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты. Генсек организации заявил о необходимости полного прекращения огня на Ближнем Востоке, а не только временного перемирия. Несмотря на договорённость о гуманитарной паузе, Армия обороны ночью атаковала объекты на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщили арабские СМИ.

В палестинской Рамалле и израильском Сдероте на улицах толпы людей с флагами. А вот и первые объятия, долгожданные встречи с родными и близкими. Этой ночью ХАМАС и Тель-Авив провели очередной обмен заложниками и пленными.

Сегодня, если не произойдет что-то непредвиденное, Израиль и ХАМАС обещают передать друг другу еще одну, уже шестую группу заложников. Утром стало известно, что стороны договорились продлить и сроки перемирия. Еще на два дня. То есть до второго декабря.

В ХАМАС понимают – полного мира с Израилем ждать вряд ли стоит. Во всяком случае, в ЦАХАЛ и правительстве Нетаньяху об этом говорят каждый день. Палестинцы пытались смягчить настроения Тель-Авива. И предложили заключить всеобъемлющую сделку по обмену пленными. В том числе освободить и израильских военных. Но Нетаньяху остался непреклонным.

"Мы полны решимости выполнить наши задачи: освободить всех похищенных и ликвидировать эту террористическую организацию на земле и под землей. Разумеется, Газа больше не останется такой, какой она была, и не будет представлять угрозу государству Израиль".

Впрочем, это публичная повестка и сказанное Нетаньяху должно усилить позиции его правительства внутри самого Израиля. За кадром - переговоры в Катаре. Сегодня в Дохе проводят консультации представители ХАМАС, директор ЦРУ и глава Моссада. И в центре обсуждения как раз предложение палестинцев. Обмен всех пленных израильтян на прекращение боевых действий.

Обойму переговорщиков сегодня должен усилить Энтони Блинкен. У госсекретаря - очередной визит на Ближний Восток. И целый список болезненных для Тель-Авива вопросов. Госдеп, как ожидается, будет требовать как минимум ослабления военных операций в секторе Газа, увеличения объёмов гуманитарной помощи. И главная проблема на перспективу - будущее Палестинского государства. Явно недвусмысленно на это намекнул Нетаньяху и сам хозяин Белого дома.

"Мы должны добиваться двухгосударственного решения, которое позволит израильтянам и палестинцам жить бок о бок с равной мерой свободы и достоинства для двух народов, и сейчас это важно как никогда", - заявил Байден.

Понятно, что эти слова – скорее, попытка Байдена поднять собственный рейтинг перед следующими президентскими выборами. Но сам факт, когда ближайший союзник говорит о мире с палестинцами и создании независимого государства, для Тель-Авива крайне неприятный. Пусть даже, если это просто риторика. Еще одна новость, не добавляющая оптимизма властям Израиля, пришла из ООН. Организация приняла резолюцию, в тексте которой - требование покинуть Голанские высоты. 91 страна, в том числе Россия и Китай, высказались за уход Израиля с оккупированных территорий.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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