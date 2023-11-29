В США вновь начали раскручивать тему с поисками НЛО

Это неслучайно

В попытке отвлечь внимание общественности от нарастающих проблем во внутренней и внешней политике западные СМИ разродились очередной сенсацией космических масштабов. Британский таблоид Daily Mail сообщает: США якобы обнаружили с десяток НЛО внеземного происхождения. Журналисты, ссылаясь на некие источники, утверждают, что у американских спецслужб даже есть пара неразбившихся кораблей пришельцев.

Никакие шапки-невидимки не помогут инопланетным существам уйти от пристального взора американских спецслужб. Журналисты пролили свет на то, как ЦРУ устраивает настоящую погоню за летающими тарелками. Оказывается, есть даже специальная система, которая может распознавать НЛО. После того, как отважные летчики их сбивают или корабли терпят крушение, подразделения отправляются на поиски обломков.

"Правительство США обнаружило по меньшей мере девять нечеловеческих кораблей — некоторые из них потерпели крушение, два — не повреждены. Хотя шокирующие заявления звучат так, будто они взяты из научно-фантастического романа, все это часть пакета доказательств того, что правительство США действительно может скрывать передовые транспортные средства, которые не были созданы людьми", - пишут СМИ.

Как пишет "Дэйли Мэйл", задача у военных не в том, чтобы представить инопланетный корабль общественности и даже не для того, чтобы изучить объект, а чтобы сохранить его в тайне. Американский журналист Такер Карлсон давно задается вопросом, почему правительство так усердно хочет скрыть все, что связано с так называемыми неопознанными природными явлениями?

"Федеральные агентства лгут об НЛО уже более 80 лет. Но какой в этом смысл? Нам объясняют, что якобы правда об НЛО слишком страшна. И наши власти просто не хотят нагнетать панику. Это смешно! Устрашение населения — это то, что наше правительство делает лучше всего", - заявил Такер Карлсон.

В Конгрессе недавно даже провели первое открытое слушание по НЛО. Тема для американцев популярная и собрала сотни любопытных зевак. Вот только все, что они услышали, это лишь рассказы военных. Ни останки гуманоидов, ни обломки кораблей никто так и не увидел. Этот отчет "Дэйли Мейл" поднял очередной информационный шум.

Пока американские телезрители рассуждают, одни ли мы во вселенной, в американском небе все чаще замечают странные объекты. То китайский аэростат залетит и придется его сбивать ракетами за сотни миллионы долларов, то новое научное исследование Пентагона потребуется.

"Большинство американской общественности верит, что они существуют, и готовы давать больше долларов Пентагону. А те раскручивают эту тему в НАСА, в рекламе, они заявляют о том, что готовы проводить надежные исследования. И нужно снова больше налоговых сборов", - отметил член конгресса США Тим Берчетт.

Кроме этого, новости про НЛО прекрасно отвлекают внимание. О каких поставках Украине можно думать, когда на США нависла экзистенциальная угроза? И о какой инфляции в стране можно говорить, если вот-вот придется познакомиться с высшим разумом? Только американские магазины в этот момент меняют ценники на продуктах.

Как сообщает "Дэйли Мэйл", для изучения НЛО США предоставляют тайный доступ фактически в любую точку планеты. И что бы там вдруг ни случилось, у штатов всегда есть оправдание - летающая тарелка.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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