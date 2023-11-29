Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Тимура Кузнецова

Мальчик борется со страшной болезнью

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение двухлетнего Тимура Кузнецова. Его историю мы рассказывали накануне

Мальчик борется со страшной болезнью - нейробластомой забрюшинного пространства, которая уже дала метастазы. Тимур перенёс 6 курсов химиотерапии и операцию по удалению опухоли. Теперь ребёнку требуется срочная трансплантация костного мозга стоимостью почти два миллиона рублей. И благодаря вам у семьи есть деньги на лечение.

Слова благодарности от родителей мальчика: "От всего сердца хочу выразить Вам свою безграничную благодарность за оказанную помощь. Благодаря Вашим отзывчивым, добрым сердцам у нас появилась возможность продолжить такое нужное для нас лечение. Честно сказать, мы думали, что такую огромную для нас сумму вряд ли получится собрать, но благодаря Вам, тем, кто проникся нашей историей, поддержал нас, это оказалось возможным. В преддверии Нового года это лучший для нас подарок — возможность вернуть Тимуру детство. Мы верили в чудо, и чудо случилось, за что Вам огромное спасибо! Хочу пожелать каждому из Вас здоровья, благополучия! Пусть все, что вы делаете для других, вернется к Вам в большем размере. Искренне от всего сердца огромное Вам спасибо! Все-таки чудеса случаются... С большим уважением и благодарностью, мама и папа Тимура".

Но у фонда много других подопечных, которым тоже нужна поддержка. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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