Крупнейший в мире айсберг рискует скоро исчезнуть

Это произойдет, если льдину подхватит течение и вынесет в море Скоша

Информация о событии, к которому приковано внимание ученых со всего мира. Крупнейший айсберг на планете после нескольких месяцев дрейфа у берегов западной Антарктиды вынесло в открытые воды океана.

Размеры ледяного гиганта, получившего имя А23а, впечатляют - его площадь превышает 4 тысячи квадратных километров, это больше, к примеру, чем испанский остров Майорка.

Тем не менее, несмотря на свои габариты, специалисты не исключают, что в ближайшее время исполин может исчезнуть. Это произойдет в том случае, если льдину подхватит течение и её вынесет в море Скоша, где вода значительно теплее. Также существует вероятность, что айсберг останется в более высоких широтах и тогда просуществует еще несколько лет.

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