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Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

09:42
  • среда
  • 29 ноября 2023

Современные вокзалы приходят на смену привычным пригородным платформам

В Москве работают 79 вокзалов наземного метро, соответствующих новому стандарту и обеспечивающих быструю и комфортную пересадку пассажиров между разными видами транспорта.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, современные вокзалы приходят на смену привычным пригородным платформам и обслуживают Московское центральное кольцо и четыре диаметра МЦД.

Инфраструктура приспособлена для пассажиров с детьми и маломобильных граждан. А подробные схемы, указатели и табло с расписанием делают навигацию удобной и понятной.

Как отметил мэр, в будущем московских городских вокзалов станет ещё больше. Постепенно новый стандарт распространится на большинство станций наземного метро.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в столице было улучшено 100 маршрутов наземного городского транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров.

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