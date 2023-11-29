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Студенты-медики РУДН готовы повышать знания общества о передаче ВИЧ

09:48
  • среда
  • 29 ноября 2023

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом

В РУДН прошли открытые лекции для студентов мединститута, на которых ведущие эксперты департамента здравоохранения рассказали о современной системе профилактики ВИЧ-инфекции. В мероприятиях по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, приняли участие около 300 человек.

Для студентов выступили главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус и директор медицинского института РУДН Алексей Абрамов. Были организованы квизы по ВИЧ и просмотр фильмов и роликов о ВИЧ-инфекции.

По словам Алексея Мазуса, в России и в столице уже "давно поняли, как эффективно выявлять ВИЧ-инфекцию".

"Это модель ранней диагностики, которая основана на широком скрининге населения. Большинство больных мы выявляем в первые несколько лет после заражения. Это дает возможность раньше начать лечение и жить полноценной жизнью", – сказал Мазус.

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