Медведев предсказал судьбу украинского "паука-лицедея"

Останки смоют в унитаз

Зампредседателя Совбеза России сравнил американцев с энтомологами, ставящими опыты над насекомыми. По словам Дмитрия Медведева, это национальная американская забава – посадить разных пауков в банку и с удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга.

Сейчас, пишет Медведев, очередь "жовто-блакитных тварей". Их посадили в банку и постепенно лишают корма - переводят на диету и следят за ростом агрессии членистоногих. Выживет тот, кто наглее, сильнее и толще - кто сожрал больше своих конкурентов и украл больше "звездно-полосатого корма".

Однако и победителя – главного украинского "паука-лицедея" - в итоге ждет незавидная участь, считает зампред Совбеза. По версии Медведева, его безжалостно раздавят тапком, а останки с рефлекторно дергающимися ножками безжалостно смоют в унитаз.

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