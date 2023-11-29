Белоруссия ратифицировала меморандум о вступлении в ШОС

Документ подписал глава государства

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал одобренный национальным парламентом меморандум об обязательствах Белоруссии для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Кабмину Белоруссии поручается предпринять меры, необходимые для оформления участия Белоруссии в соответствующем меморандуме. Его ратификация — необходимое условие для вступления страны в ШОС.

В числе прочего Минск обязуется присоединиться ко всем международным договорам и документам, принятым в рамках ШОС, сообщает "Интерфакс".

Ранее госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев напомнил историю постсоветского периода, поинтересовавшись, "разве СНГ в постсоветский период, система отношений в ШОС и БРИКС не доказывают, что, объединяя усилия, мы успешнее и конкурентоспособнее".

Глава российского кабмина Михаил Мишустин отметил важность укрепления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Он заявил, что общая приоритетная задача — обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам и надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности.

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