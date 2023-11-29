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В России утвердили правила выплаты страховки для добровольцев-участников СВО

10:19
  • среда
  • 29 ноября 2023

Документ подписал Михаил Мишустин

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил страховых выплат для граждан, находящихся в добровольческих формированиях российской армии с 24 февраля 2022 года.

Страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии, а также в случае, если доброволец стал инвалидом.

Для получения выплат добровольцу или его родным нужно обратиться с заявлением в военкомат по месту жительства или в воинскую часть, на базе которой создавалось добровольческое формирование, сообщает пресс-служба кабмина.

23 ноября рабочая группа по СВО направила доклад президенту Владимиру Путину с предложениями по мерам поддержки бойцов. В частности, предлагается распространить льготы, положенные только контрактникам, еще и на добровольцев. Также главу государства просят утвердить особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму в связи с боевыми действиями.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в октябре проверил, как организована боевая подготовка добровольцев на полигонах Южного военного округа. Генералу армии доложили, что обучают военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС офицеры с боевым опытом, полученным во время СВО.

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