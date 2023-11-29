ФСБ предотвратила подрыв военкомата в Воронеже

Задержан завербованный украинскими террористами россиянин

В Воронеже предотвращен теракт. Как сообщили "ТВ Центру" в Центре общественных связей ФСБ, задержан россиянин, завербованный украинскими террористами.

По данным спецслужб, 37-летний мужчина планировал взорвать городской военкомат. При обыске у него нашли компоненты для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта россиянин планировал уехать на Украину воевать против российской армии.

Возбуждено уголовное дело. "ТВ Центр" публикует видео задержания.

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