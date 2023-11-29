Российскую модель и ее дочь убили в Турции

В преступлении подозревают гражданина Литвы

В турецком Бодруме нашли убитыми 42-летнюю российскую модель Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь.

По предварительным данным, убийство произошло в арендуемой вилле в районе Конаджик. Преступник застрелил Ирину и ее дочь, затем завернул тела в простыни, связал веревками и погрузил в машину. Тела обнаружили за городом у дороги к бухте Тавшанбурну.

В убийстве подозревают бывшего мужа россиянки – гражданина Литвы Андрея Клусевича, пишет telegram-канал "112". После трагедии мужчина уехал за границу. Его разыскивают.

Генконсульство России в Анталье заявило, что находится в контакте с правоохранительными органами Турции.

"По получении необходимых сведений генконсульством будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации", - сообщили в диппредставительстве (цитата по РИА Новости).

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