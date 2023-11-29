ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российскую модель и ее дочь убили в Турции

10:30
  • среда
  • 29 ноября 2023

В преступлении подозревают гражданина Литвы

В турецком Бодруме нашли убитыми 42-летнюю российскую модель Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь.

По предварительным данным, убийство произошло в арендуемой вилле в районе Конаджик. Преступник застрелил Ирину и ее дочь, затем завернул тела в простыни, связал веревками и погрузил в машину. Тела обнаружили за городом у дороги к бухте Тавшанбурну.

В убийстве подозревают бывшего мужа россиянки – гражданина Литвы Андрея Клусевича, пишет telegram-канал "112". После трагедии мужчина уехал за границу. Его разыскивают.

Генконсульство России в Анталье заявило, что находится в контакте с правоохранительными органами Турции.

"По получении необходимых сведений генконсульством будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации", - сообщили в диппредставительстве (цитата по РИА Новости).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ирина Двизова и ее дочь
Ирина Двизова и ее дочь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.