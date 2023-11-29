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В массовом ДТП в Екатеринбурге столкнулись около 40 машин

10:28
  • среда
  • 29 ноября 2023

Есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в массовой аварии с участием почти четырех десятков автомобилей в Екатеринбурге. ДТП, по данным региональной прокуратуры, произошло на 85-м километре кольцевой автодороги.

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Минувшим вечером в Екатеринбурге прошел дождь, ночью на тротуарах и проезжей части образовалась ледяная корка. Вдобавок, утром город накрыл густой туман. Как сообщили в прокуратуре, предварительно, водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги – гололеда и снежного наката.

Надзорное ведомство даст правовую оценку деятельности городской администрации. Будет проверено соблюдение требований ГОСТ по содержанию автомобильных дорог в зимний период, передает РИА Новости.

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