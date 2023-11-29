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Появились подробности о сбитом в Подмосковье беспилотнике

10:38
  • среда
  • 29 ноября 2023

Сработала система ПВО

Украинский беспилотник, летевший на Москву, был сбит в районе деревни Борисовка Подольского городского округа. Об этом в среду, 29 ноября, рассказал временно исполняющий обязанности главы округа Григорий Артамонов.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотника. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Россия тем временем продолжает спецоперацию. 28 ноября в Министерстве обороны рассказали, что российские войска поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, а также хранилище авиационного топлива. Ликвидированы три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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