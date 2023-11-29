Собянин: В Москве реконструировали 1,5 тыс. км газовых сетей

Город работает над созданием современной системы газоснабжения ТиНАО.

Полторы тысячи километров сетей газовой инфраструктуры реконструировали в Москве за последние годы, сообщил Сергей Собянин. По его словам, сейчас город работает над созданием современной системы газоснабжения ТиНАО.

Кроме того, в городе введена цифровая модель управления газораспределительным комплексом и создано собственное производство газового оборудования. Также московские газовики участвуют в восстановлении энергетической инфраструктуры, ремонтируют жилые дома, детские сады и другие социальные объекты в Донецке и Луганске.

"Спасибо сотрудникам "Мосгаза" за добросовестный труд. Особая благодарность – ветеранам газового хозяйства Москвы, многие из них стали основателями замечательных трудовых династий предприятия", – добавил Собянин.

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