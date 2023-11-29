В 2023 году к переселению по программе реновации приступили жители 248 домов 

Столичные власти продолжают реализацию программы

Жители 248 домов приступили к переселению по программе реновации с начала 2023 года в Москве. Об этом в среду, 29 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра уточнил, что всего около 36 тысяч жителей из 47 районов столицы приступили к переселению в квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках. Это происходит по принципу "волнового" переселения: на месте расселенных и снесенных старых домов возводится комфортное и современное жилье. Уже сейчас на месте домов строится 108 зданий.

Глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин подчеркнул, что необходимо сделать процесс непрерывным.

Важно не останавливать процесс расселения и демонтажа домов, поскольку от этого зависит выполнение намеченных планов по обеспечению переселения. Только с начала года объем расселенного жилого фонда достиг 186 домов, что превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2023 году уже более 32 тысяч жителей столицы оформили документы на новое жилье.

Для удобства и экономии времени участники программы могут воспользоваться суперсервисом на портале mos.ru, с помощью которого можно записаться на осмотр квартиры и подписание договора, а также загрузить необходимые документы онлайн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что уже четыре миллиона квадратных метров жилья введено с начала реализации программы реновации в городе. Новоселье отпраздновали уже свыше 117 тысяч человек, еще порядка 26 тысяч оформляют документы или находятся в процессе переезда. В общей сложности планируется переселить более миллиона человек из жилья, которое уже считается ветхим или приближается к концу своего срока службы.

С начала 2023 года 180 домов, попавших в программу реновации, было снесено в Москве — это втрое превышает показатели предшествовавшего года. Больше всего домов снесено в Юго-Восточном и Северном округах Москвы (по 29). Здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации.

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