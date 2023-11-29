В Подмосковье 99-летняя пенсионерка попала под колеса автобуса

Женщина выжила

В подмосковном Можайске водитель маршрутного автобуса сбил 99-летнюю женщину.

Инцидент произошел 27 ноября на улице Московская. Водитель автобуса поворачивал налево и не заметил пожилую женщину, переходившую дорогу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в Можайскую центральную районную больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей. Расследование контролирует городская прокуратура.

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