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В Подмосковье 99-летняя пенсионерка попала под колеса автобуса

10:59
  • среда
  • 29 ноября 2023

Женщина выжила

В подмосковном Можайске водитель маршрутного автобуса сбил 99-летнюю женщину.

Инцидент произошел 27 ноября на улице Московская. Водитель автобуса поворачивал налево и не заметил пожилую женщину, переходившую дорогу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в Можайскую центральную районную больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей. Расследование контролирует городская прокуратура.  

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