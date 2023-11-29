Турция пообещала Швеции ратифицировать заявку на вступление в НАТО

Документ подпишут в ближайшие недели

Турецкие власти пообещали ратифицировать заявку Швеции на присоединение к НАТО в течение нескольких недель. С таким заявлением выступил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем.

По словам министра, накануне он встречался с коллегой из Турции. И Хакан Фидан сказал Билльстрему, что ратификация состоится в ближайшие недели. Глава МИД Швеции подчеркнул, что теперь вопрос одобрения ратификации - за парламентами Турции и Венгрии.

Билльстрем также сообщил, что ранее Турция выдвинула несколько условий для одобрения протокола вступления Швеции в альянс. Их Стокгольм намерен выполнить, а новых требований Анкара не выдвигала, приводит слова министра ТАСС.

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