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Ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

11:20
  • среда
  • 29 ноября 2023

Сбор информации для окончательной оценки продолжается

Величина ущерба, нанесенного Республике Крым штормом, превысила 1,3 млрд рублей. Такую сумму удалось подтвердить на сегодняшний день, рассказал в среду, 29 ноября, спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

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Политик отметил, что без электричества остаются 43,7 тысячи человек, отопление отсутствует в трех многоквартирных домах и 35 социальных объектах, вода частично не подается в 116 населенных пунктов.

Пришлось эвакуировать 438 человек, включая 66 детей, только 58 из них перебрались в пункты временного размещения, остальные живут у родных и друзей, цитирует Константинова ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что режим чрезвычайной ситуации введен уже в 15 муниципалитетах региона, пострадавших в результате шторма. Наряду с этим режим угрозы ЧС действует в Судаке, в Первомайском и Бахчисарайском районах.

Российский лидер Владимир Путин поручил федеральному правительству "суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра".

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