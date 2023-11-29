ЕС не сможет передать Украине миллион снарядов к весне 2024 года

Обещание выполнено лишь на 30%

Евросоюз (ЕС) не успеет поставить Украине обещанные один миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года.

Информацию официально подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель. Нужны несколько дополнительных месяцев, передает РИА Новости.

Ранее о неспособности ЕС выполнить обещание по снарядам писало агентство Bloomberg. На текущий момент Евросоюз смог собрать лишь примерно 30% от объема боеприпасов. По словам собеседника агентства, такая ситуация усложнит способность Киева идти в ногу с российским производством.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал предоставить Киеву "еще больше" военной и финансовой помощи.

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