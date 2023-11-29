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Россиян не будут штрафовать за отсутствие зимней резины

11:39
  • среда
  • 29 ноября 2023

Такое обещание дал глава ГИБДД

Сотрудники полиции России не станут штрафовать водителей, которые ездят на автомобилях с летней резиной. Об этом в среду, 29 ноября, рассказал руководитель Госавтоинспекции России Михаил Черников.

На видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк, Черников подчеркнул, что сотрудники полиции нацелены, в первую очередь, на помощь водителям и разъяснительную работу.

Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода, указал глава ГИБДД.

Ранее правительство России утвердило перечень технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Его привели в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза.

В результате в России с 1 сентября начал действовать запрет на использование несезонной автомобильной резины на транспортных средства категорий M1 и N1: машину с шипованной резиной нельзя эксплуатировать в летние месяцы, а с летней резиной – в декабре, январе и феврале.

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