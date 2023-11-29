Заболеваемость ВИЧ в России сократилась на треть

Этого удалось добиться за четыре года

В России за четыре года заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) снизилась почти на 35%. Об этом в среду, 29 ноября, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, что, по данным за 2022 год, количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило немногим более 55 тысяч человек.

При этом Россия удерживает лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. В 2022 году он составил 32% населения, цитирует Мурашко "Интерфакс".

В декабре 2022 года появилась информация о том, что Россия якобы входит в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Однако в российском Министерстве здравоохранения указали, что данные, на которые ссылается автор данной публикации, без проверки растиражированной другими СМИ, произвольно интерпретируют цифры из различных источников — они не дают возможности оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в РУДН прошли открытые лекции для студентов мединститута, на которых ведущие эксперты департамента здравоохранения рассказали о современной системе профилактики ВИЧ-инфекции. Были организованы тематические квизы и просмотр фильмов и роликов о ВИЧ-инфекции.

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