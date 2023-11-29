МИД России осудил провокации против христиан в Иерусалиме

Инициаторы провокаций – иудейские радикалы

Сообщения о провокациях против представителей христианской общины Иерусалима встревожили Москву. Российская сторона призывает власти Израиля принять меры для решения этой проблемы в рамках закона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что конфликтная ситуация сложилась вокруг расположенных в старом городе так называемых армянских садов. Они стали объектом судебного разбирательства между армянским патриархатом Иерусалима и одной из израильских организаций.

По данным российского МИД, иудейские радикалы решили построить на спорном участке гостиничный комплекс. Это привело к их столкновениям с местными армянами. По словам Захаровой, Москва призывает власти Израиля обеспечить справедливое решение этого вопроса в рамках закона, передает РИА Новости.

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