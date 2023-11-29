Соглашение России и Украины о пересечении границы утратило силу

Документ упрощал поездки жителями приграничных регионов

Соглашение между Россией и Украиной о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов прекратило свое действие. Соответствующий документ в среду, 29 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о документе, подписанном правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины в Донецке 18 октября 2011 года. Данное соглашение признается утратившим силу с 9 ноября 2023 года.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на мирных переговорах с Киевом весной 2022 года, заявил, что мир с Украиной возможен при условии выполнения стратегических целей спецоперации. При этом политик подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от возобновления переговорного процесса.

Заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра, в свою очередь, предупредила, что Украина откажется от подписания мирного соглашения с Россией, если оно не будет предусматривать выплату Киеву репараций.

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