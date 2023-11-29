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Сын Боярского рассказал о настроении актера после инфаркта

12:17
  • среда
  • 29 ноября 2023

Артист остается в больнице

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца – актера Михаила Боярского, который накануне перенес инфаркт.

Артист лежит в обычной палате под наблюдением врачей, его состояние стабильное, передает RT.

"Состояние нормальное, настроение хорошее", - рассказал парламентарий.

Накануне стало известно, что 73-летний Михаил Боярский перенес инфаркт и был госпитализирован в Мариинскую больницу. Все спектакли с его участием перенесены. Артист был задействован в двух постановках - "Смешанные чувства" и "В этом милом старом доме".

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