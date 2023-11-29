ФСБ возбудила дело о разглашении коммерческой тайны на "АвтоВАЗе"

Виновным грозит до 5 лет лишения свободы

Уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе" возбудило управление ФСБ по Самарской области. Следствие установило, что инженер-конструктор предприятия из корыстной заинтересованности предоставила доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну, третьим лицам.

В сообщении пресс-службы ведомства подчеркивается, что АО "АвтоВАЗ" является отраслеобразующим предприятием. Оно внесено в "Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Российской Федерации".

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также причастных к нему лиц, сообщили в региональном УФСБ. Дело возбуждено по статье о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Виновным грозит лишение свободы на срок до 5 лет, передает РИА Новости.

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