ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ возбудила дело о разглашении коммерческой тайны на "АвтоВАЗе"

12:20
  • среда
  • 29 ноября 2023

Виновным грозит до 5 лет лишения свободы

Уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе" возбудило управление ФСБ по Самарской области. Следствие установило, что инженер-конструктор предприятия из корыстной заинтересованности предоставила доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну, третьим лицам.

США ввели санкции против "АвтоВАЗа" и участников российского рейтинга Forbes
Президентом "АвтоВАЗа" стал экс-министр транспорта Максим Соколов

В сообщении пресс-службы ведомства подчеркивается, что АО "АвтоВАЗ" является отраслеобразующим предприятием. Оно внесено в "Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Российской Федерации".

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также причастных к нему лиц, сообщили в региональном УФСБ. Дело возбуждено по статье о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Виновным грозит лишение свободы на срок до 5 лет, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сборочный цех на "АвтоВАЗе"
Сборочный цех на "АвтоВАЗе"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.