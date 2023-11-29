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Россия потребовала от НАТО прекратить дестабилизацию на Балканах

12:40
  • среда
  • 29 ноября 2023

Запад закрывает глаза на нарушения прав косовских сербов, указали в МИД России

Американские и европейские власти игнорируют многочисленные нарушения прав сербского населения Косова — Североатлантическому альянсу необходимо прекратить политику по дестабилизации Балкан. Такое заявление сделала в среду, 29 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница, временные органы самоуправления в Приштине продолжают накалять обстановку в южном сербском крае в стремлении подкрепить свои претензии на государственный статус. При этом местным сербам не дали поучаствовать по месту проживания в досрочных выборах в парламент Сербии, сообщает РИА Новости.

США и ЕС, которые на каждом шагу выступают поборниками пресловутых демократических стандартов, в данном случае закрывают глаза на нарушения базовых прав косовских сербов.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что регион Западных Балкан является стратегически важным для НАТО, но он в настоящее время сталкивается с рядом вызовов. По утверждению политика, "такие страны, как Россия, пытаются подрывать демократические устои стран, используя гибридные и кибератаки".

В мае президент Сербии Александр Вучич представил свой взгляд на происходящее в Косове послам США, ЕС и некоторых европейских стран. Политик заявил, что зарубежные покровители самопровозглашенной республики фактически выдали карт-бланш албанцам и закрывают глаза на беззаконие в крае.

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