Сергей Собянин и Дмитрий Патрушев открыли рыбный рынок "Москва – на волне"

Посетителей удивляет разнообразие продукции

Живая, охлаждённая, свежемороженая, вяленая или копчёная от ведущих отечественных предприятий. "Москва – на волне". Такой рыбный рынок открылся в столичном районе Косино-Ухтомский. Удобно здесь и покупателям, и продавцам. Комфорт и ассортимент сегодня оценили мэр Москвы Сергей Собянин вместе с министром сельского хозяйства.

Посетители нового рыбного рынка "Москва – на волне" признаются – глаза разбегаются от выбора. Дары моря на любой вкус. Здесь и рыба, и креветки, и лобстеры. Деликатесы даже из других стран. Некоторые морепродукты до этого можно было попробовать разве что в дорогих московских ресторанах или в регионах и странах, где идёт прямой отлов. Теперь же побаловать себя гастрономическими изысками есть возможность у каждого москвича.

Посетителей удивляет разнообразие. Признаются – некоторые виды представленной рыбы даже не пробовали никогда. Продавцы же в свою очередь знакомят покупателей с деликатесами. Дегустация почти у каждого прилавка.

На прилавках преимущественно российская рыба – с Дальнего Востока, Мурманска и Якутии. Наши моря богаты деликатесами, рассказывают продавцы. Многие сегодня приехали из своих регионов представить продукцию лично. Кто-то привёз даже свои обычаи.

Специализированный рыбный рынок "Москва – на волне" заработал в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы. Вместе с министром сельского хозяйства, открывал ярмарку Сергей Собянин, который лично контролирует развитие торговых площадок в Москве.

"В большинстве мировых городов есть крупные рыбные рынки. В Москве такого рынка не было. Как обычно, такие рынки пользуются огромной популярностью у людей. Мы надеемся, что новый мегарынок, который открыли в Москве, и в котором будут представлены около 500 наименований рыбы, это дополнительная возможность, чтобы привезти и продать здесь качественную рыбу", - отметил Собянин.

"Для нас это крайне важно. У нас стоит задача, поставленная президентом по популяризации потребления рыбы. И вот этот прекрасный комплекс, на самом деле, это первый шаг для того, чтобы мы более популярной сделали нашу отечественную рыбу", - сказал Патрушев.

Новый рынок уникален ещё и тем, что здесь не только продают, но ещё подготавливают и производят товары из морепродуктов. То есть хозяйкам не придётся очищать, нарезать, замораживать или консервировать рыбу. Всё это сделают в специальном цеху.

Там же по собственной уникальной рецептуре изготавливают маринады для рыбных деликатесов. А для тех, кто хочет удивить семью необычными рецептами из рыбы, в зоне мастер-классов регулярно проходят кулинарные уроки по приготовлению изысканных блюд из морепродуктов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"