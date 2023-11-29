В Москве ИИ начал определять увеличение лимфатических узлов на КТ

Технология помогает врачу-рентгенологу

В столице начал работу новый сервис искусственного интеллекта. Компьютерное зрение теперь может выявлять увеличение лимфатических узлов на КТ органов грудной клетки.

Технология не заменяет врача-рентгенолога, а, наоборот, помогает ему. Исследование происходит намного быстрее, а еще повышается точность. Всего в лучевой диагностике на сегодняшний день работают уже 56 сервисов по 29 клиническим направлениям. Почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью сервисов искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект определил группу лифоузлов, маркировал соответствующую находку и подготовил отдельный маленький текстовый документ для врача, который врач уже может использовать при подготовке итогового документа", - пояснил Антон Владзимирский, заместитель директора по научной работе центра диагностики телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

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