Бесплатное профтестирование прошли более 4500 столичных девятиклассников

Специалисты рассказывают о карьерных траекториях

Выбор по душе. Свыше 4,5 тысячи столичных девятиклассников за последние несколько месяцев прошли профтестирование в центре " Моя карьера". Там школьникам помогают выбрать будущую специальность и колледж. Как проходят тестирования и какие возможности открываются перед будущими специалистами?

В топе, по мнению школьников, будут IT, реклама и дизайн. Их предположения сравнили с реальной статистикой вакансий на данный момент и прогнозами развития рынка труда на долгосрочную перспективу. На занятии - девятиклассники из разных школ Москвы. Те, кто рассматривает возможность поступления в колледж. Для них стартовала дополнительная программа профориентации в центре "Моя карьера".

"Мы рассказываем о преимуществе поступления в колледжи и о карьерных траекториях. Далее ребята проходят диагностику. В процессе тестирования они выявляют сильные стороны, интересы и ключевые профессиональные направления", - рассказала Ольга Лотванова, заместитель директора центра "Моя карьера".

После того, как перспективные направления для каждого определены, школьников знакомят с программой московских колледжей и возможностями, которые появятся во время обучения.

Тем, кто выбирает поступление в колледжи, не придется сдавать ЕГЭ. Но это не означает более легкий путь. Многие школьники планируют совмещать учебу с карьерой, тем более уже сейчас спрос на рабочие специальности огромный и будет только расти.

У старшеклассников еще есть время выстроить свою жизненную стратегию. В центрах занятости работают не только с учениками, но и с их родителями - по субботам проводят специальные встречи, на которых рассказывают, как можно помочь ребенку стать успешным и сделать правильный осознанный выбор.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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