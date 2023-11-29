Движение юных инспекторов движения отметило 50-летний юбилей

Организация обучает школьников правилам поведения на дорогах

Полвека на посту! "Юные инспекторы движения" отметили свой 50-летний юбилей. На ВДНХ прошёл праздничный концерт, посвященный этой дате!

Песни, танцы, веселые конкурсы. Не обошлось и без награждения. Организация обучает школьников дорожной безопасности и правилам поведения на дорогах. Свои знания в этой области юным инспекторам передают профессиональные педагоги и сотрудники Госавтоинспекции.

В этом году движение приобрело официальный статус общероссийской общественной организации. Сейчас "ЮИД" насчитывает почти 500 тысяч участников и 35 тысяч отрядов по всей стране.

"У нас этот форум необычный. Собрались представители всех 89 субъектов РФ. Здесь, кроме ребят, и педагоги, и сотрудники Госавтоинспекции, и, естественно, это исторический этап, когда обмен опытом происходит в живом в таком формате", - отметил Олег Понарьин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России.

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