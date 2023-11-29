Почти пять тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году

Продолжаются работы по оформлению города к новогодним праздникам

Причудливые узоры, разноцветные гирлянды и большие ажурные арки. Чтобы дарить тепло и праздничное настроение горожанам даже в самые темные зимние дни, в Москве приступили к установке почти 5 тысяч оригинальных световых конструкций.

"Сейчас в Москве идут полным ходом работы по оформлению города к новогодним праздникам. Работы проводятся круглые сутки и днём, и ночью. Сзади меня традиционная арка световая, которая входит в группу световых конструкций под названием "архитектура света", - рассказал Михаил Коротков, руководитель департамента информационной политики и спецпроектов АО "УЭК".

Основа конструкции - металлические опоры, изнутри элементы уже заранее обрамлены светодиодной лентой. Так что строителям на месте предстоит все воедино собрать, как конструктор, а уже потом подключить к сети. Подобные арки украсят не только Пушкинскую, но и Тверскую и Манежные площади. Часть привычных украшений города вернется на свои традиционные места. Исключением станет театральная площадь. Место привычного игрушечного шара уже заняла настоящая ель.

По восточному календарю символом наступающего года станет зеленый дракон. Мифическое существо собой олицетворяет успех и удачу. А чтобы привлечь его внимание, требуется воспользоваться буйством красок. Например, два главных цвета дракона - это красный и золотой. Так что в этом смысле Театральная площадь станет одной из ключевых площадок.

Рядом с установленной елью в скором времени появятся деревья, так что визуально Театральная площадь превратится в сказочный лес. А уже установленные арки, напоминающие кокошники, соединят всю композицию.

Конечно, украшают не только центр, но и все районы столицы. Например, на берег Яузы у Ростокинского акведука снова вернется семейство белых медведей. Общая длина инсталляции составит больше 300 метров, центральную часть займут медведица с медвежонком на льдине, а вокруг разместят медвежат поменьше. Праздничное настроение москвичам и гостям города поднимет и оформление катков. Некоторые уже открылись и засияли разноцветными огнями. Как, например, главный каток на территории ВДНХ.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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