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В Москве предотвращен теракт

12:24
  • среда
  • 29 ноября 2023

Преступник арестован

В Москве предотвратили террористический акт – злоумышленник намеревался подорвать цистерну на железнодорожной станции.
ФСБ предотвратила подрыв военкомата в Воронеже

Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Как стало известно следствию, 40-летний мужчина за деньги согласился подорвать цистерну. В одном из лесопарков он должен был забрать приготовленное для него вещество, необходимое для изготовления взрывного устройства.

Довести до конца преступный умысел ему не удалось – после изъятия детонатора из тайника мужчину задержали столичные сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В настоящий момент злоумышленник арестован. Ему предъявлено обвинение по статьям "Приготовление к совершению террористического акта" и "Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства".

Работы по установлению всех обстоятельств произошедшего и установлению иных участников преступления продолжаются.  

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