В Британском музее - коллекции наворованного в колониях

Древнегреческие ценности и другие артефакты в музеях западных стран – в частности, Великобритании – это следствие колониальной традиции воровства. Позицию Москвы в отношении скандала вокруг скульптур Парфенона прокомментировала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Днем ранее британский премьер Риши Сунак отменил встречу с прибывшим в Лондон греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Глава правительства Греции намеревался поднять вопрос о возвращении скульптур Парфенона, которые незаконно вывез в начале 19-го века британский посланник в Константинополе лорд Элгин.

Захарова, комментируя эпизод, подчеркнула, что это колониальная традиция. Британцы на протяжении столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности, и теперь в музеях, по большому счету, коллекции наворованного в колониях, приводит слова дипломата РИА Новости. Захарова при этом отметила, что два суверенных государства решат проблему самостоятельно.

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