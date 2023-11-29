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"Традиции воровства": МИД прокомментировал скандал вокруг скульптур Парфенона

12:56
  • среда
  • 29 ноября 2023

В Британском музее - коллекции наворованного в колониях

Древнегреческие  ценности и другие артефакты в музеях западных стран – в частности, Великобритании – это следствие колониальной традиции воровства. Позицию Москвы в отношении скандала вокруг скульптур Парфенона прокомментировала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Днем ранее британский премьер Риши Сунак отменил встречу с прибывшим в Лондон греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Глава правительства Греции намеревался поднять вопрос о возвращении скульптур Парфенона, которые незаконно вывез в начале 19-го века британский посланник в Константинополе лорд Элгин.

Захарова, комментируя эпизод, подчеркнула, что это колониальная традиция. Британцы на протяжении столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности, и теперь в музеях, по большому счету, коллекции наворованного в колониях, приводит слова дипломата РИА Новости. Захарова при этом отметила, что два суверенных государства решат проблему самостоятельно.

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