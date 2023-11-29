Песков прокомментировал стягивание Финляндией сил на границу

Ранее Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с Россией

Концентрация в Финляндии сил на границе с Россией может спровоцировать напряженность. Такое предупреждение сделал в среду, 29 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал решение польских властей отправить группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.

Песков назвал такие меры избыточными и отметил, что никакой угрозы для Хельсинки нет. При этом финны должны понимать, что стягивание дополнительных сил на границу рассматривается Москвой как угроза для России, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков признавал, что Россия вряд ли может повлиять на ситуацию с намерением Финляндии закрыть все работающие контрольно-пропускные пункты на границе. Спикер Кремля отметил, что Москва сожалеет, что на смену добрым отношениям с Хельсинки пришла русофобская позиция.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что шаги Финляндии, направленные в пику России, в действительности лишают ее возможности развиваться, а финское руководство наказывает прежде всего собственных граждан.

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