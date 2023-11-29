ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков прокомментировал стягивание Финляндией сил на границу

13:09
  • среда
  • 29 ноября 2023

Ранее Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с Россией

Концентрация в Финляндии сил на границе с Россией может спровоцировать напряженность. Такое предупреждение сделал в среду, 29 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Финляндия закроет границу с Россией до 13 декабря

Спикер Кремля прокомментировал решение польских властей отправить группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.

Песков назвал такие меры избыточными и отметил, что никакой угрозы для Хельсинки нет. При этом финны должны понимать, что стягивание дополнительных сил на границу рассматривается Москвой как угроза для России, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков признавал, что Россия вряд ли может повлиять на ситуацию с намерением Финляндии закрыть все работающие контрольно-пропускные пункты на границе. Спикер Кремля отметил, что Москва сожалеет, что на смену добрым отношениям с Хельсинки пришла русофобская позиция.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что шаги Финляндии, направленные в пику России, в действительности лишают ее возможности развиваться, а финское руководство наказывает прежде всего собственных граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.