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В Кремле оценили возможность контактов Путина и Пашиняна

13:19
  • среда
  • 29 ноября 2023

Ереван проигнорировал саммит ОДКБ в Минске, на который летал Путин

Российский лидер Владимир Путин не исключает возможность разговора с главой армянского правительства Николом Пашиняном. Об этом в среду, 29 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля уточнил, что в настоящее время в рабочем графике Владимира Путина не значатся планы контактов с Пашиняном.

Однако беседа двух политиков возможна, если премьер-министр Армении прибудет на саммит СНГ в Санкт-Петербурге, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, комментируя контакты Еревана с Западом в сфере поставок оружия, о попытках Армении усидеть на двух стульях.

При этом Пашинян утверждал, что Москва затягивает поставки Еревану оружия и военной техники, поскольку "Россия сама нуждается в вооружении". В качестве компенсации он предложил российской стороне сократить долг Армении на сумму, уплаченную за пресловутое оружие.

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