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Москву не удивили обвинения Киева в отравлении жены Буданова

13:40
  • среда
  • 29 ноября 2023

Украина по привычке винит во всем Россию

Киев во всем обвиняет Россию — даже в своем существовании. Такое заявление сделал в среду, 29 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов данные об отравлении жены руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украина Кирилла Буданова.
На Украине рассказали об отравлении жены главы ГУР Кирилла Буданова

Днем 28 ноября средства массовой информации сообщили, что жена Буданова Марианна лечится от отравления тяжелыми металлами. Вечером того же дня спикер ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления супруги главы ведомства. По его словам, главной гипотезой, которую рассматривают в Киеве, является злой умысел России.

Песков заявил, что его не удивляют подобные выпады в сторону России, сообщает РИА Новости.

Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение.

СМИ отмечают, что выявленные при обследовании жены Буданова тяжелые металлы не применяются в быту и в военном деле. Из этого источники делают вывод, что случившееся с Марианной Будановой являлось покушением, предположительно — чтобы оказать давление на ее высокопоставленного мужа.

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