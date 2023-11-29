Зеленский приказал регионам прекратить общение с Залужным

Украинский лидер решил уничтожить потенциального конкурента

Главам областных администраций Украины приказали прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Такое указание они получили из офиса президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua".

Издание приводит слова журналиста Юрия Николова: тот сообщил об указании региональным элитам "не создавать вокруг Залужного никакого ажиотажа". По мнению журналиста, это можно расценить как шаги команды Зеленского по уничтожению потенциального конкурента.

О растущей напряженности в отношениях Зеленского с Залужным все чаще пишут западные СМИ. В частности, журнал Economist сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что конфликт между президентом и главкомом был предсказуемым результатом неудачного летнего контрнаступления. При этом подчеркивается, что многие в окружении Зеленского согласны с позицией Залужного, передает РИА Новости.

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