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Зеленский приказал регионам прекратить общение с Залужным

13:26
  • среда
  • 29 ноября 2023

Украинский лидер решил уничтожить потенциального конкурента

Главам областных администраций Украины приказали прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Такое указание они получили из офиса президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua".

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 Издание приводит слова журналиста Юрия Николова: тот сообщил об указании региональным элитам "не создавать вокруг Залужного никакого ажиотажа". По мнению журналиста, это можно расценить как шаги команды Зеленского по уничтожению потенциального конкурента.

О растущей напряженности в отношениях Зеленского с Залужным все чаще пишут западные СМИ.  В частности, журнал Economist сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что конфликт между президентом и главкомом был предсказуемым результатом неудачного летнего контрнаступления. При этом подчеркивается, что многие в окружении Зеленского согласны с позицией Залужного, передает РИА Новости.

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