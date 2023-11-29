Европейские санкции навредили их авторам сильнее, чем России

Европа теоретически может существовать без России, но при этом Европа теряет свою конкурентоспособность. Такое заявление сделал в среду, 29 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подтвердил, что российские товары пользуются популярностью и покупаются, в том числе и в европейских странах, сообщает РИА Новости. При этом самой Европе на фоне собственных антироссийских рестрикций приходится несладко.

Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары, будь это энергоресурсы или еще что-то, покупать у других стран, но втридорога. И, собственно, тогда получается, что в предбанкротное состояние попадает и европейская промышленность, и конкретные производители и так далее.

Ранее Песков напомнил, что на российскую экономику в 2022 году обрушился беспрецедентный груз санкций, возникла угроза ее обвала. Однако негативные явления удалось преодолеть благодаря мобилизации всех ресурсов и действиям руководства страны.

При этом российский лидер Владимир Путин в связи с западными санкциями напомнил поговорку: "Не копай яму другому — сам в нее попадешь". Политик заявил, что Запад пострадал от своих же рестрикций: упал жизненный уровень населения, сократились его реальные располагаемые доходы, промышленное производство ушло в минус.

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