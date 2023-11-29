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К убийству россиянки в Бодруме может быть причастен ее бывший муж

15:08
  • среда
  • 29 ноября 2023

Гражданин Литвы значится в базе розыска МВД России

Генконсульство нашей страны в Анталье проверяет данные об убийстве двух россиянок в турецком Бодруме. Ранее местные СМИ сообщили о том, что в окрестностях курортного города были найдены тела женщины и девочки - подростка с огнестрельными ранениями.

По данным журналистов, жертвы - 42 летняя Ирина Двизова и её 15-летняя дочь. В доме, в котором проживали погибшие, найдены следы от пуль. В жестокой расправе подозревают бывшего мужа россиянки - гражданина Литвы Андрея Кушлевича.

Мужчина значится в базе розыска нашего МВД. Несколько лет назад он был задержан за кражу драгоценностей, но позже бежал из-под ареста. Известно, что Кушлевич проявлял жестокость по отношению к супруге, у них также есть общий пятилетний сын. В полиции предполагают, что после убийства подозреваемый похитил мальчика и выехал за пределы Турции.

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