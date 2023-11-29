В Рособрнадзоре прокомментировали возможный перевод ЕГЭ в онлайн

Сейчас этот вопрос не обсуждается

В ближайшие 5-10 лет перевода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат не будет.

Об этом в среду, 29 ноября, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Этот вопрос не планируется и не обсуждается.

"Я не скажу, что это в будущем невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, точно мы в эту технологию не перейдем", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что ЕГЭ по истории будут принимать на основе материалов нового государственного учебника в 2024 году. В них, в частности, входит тема специальной военной операции (СВО).

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