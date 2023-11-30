Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Луна в Раке ушла в себя

Овны

Вот и пролетел последний месяц осени, который мало кто любит. Подумайте, что он вам принес: может быть, все было не так уж плохо и есть за что сказать спасибо ноябрю?

Тельцы

Лучшее, что вы можете сделать сегодня – это нажать на паузу. Вы достаточно потрудились в ноябре, пришло время вознаградить себя отдыхом. Даже в рабочий день!

Близнецы

Вам нелегко остановить поток мыслей, но вы попробуйте! Если никогда не практиковали медитации, самое время попробовать, чтобы лучше чувствовать и понимать свое состояние.

Раки

Луна в вашем знаке ушла в себя: у нее нет связей с другими планетами, а у вас есть время замедлиться и сделать передышку. Пусть этот день будет супер спокойным.

Львы

Интуиция сегодня подскажет мотивы окружающих - почему люди относятся к вам так или иначе. Те, кому не везет в личной жизни, докопаются до причин своих неудач.

Девы

Вам важно оставаться довольными собой. Купите себе что-то приятное и вознаградите за труды: весь ноябрь вы очень старались, а за это положена достойная сатисфакция!

Весы

В этот хмурый ноябрьский денек подумайте о работе своей мечты. Представьте свое рабочее место, обязанности, должность, зарплату… Может быть, все это у вас уже есть?

Скорпионы

Ваше богатое воображение умеет дорисовывать новостям ужасающие подробности, так может пора перестать читать разные страшилки? Устройте информационный детокс. Хотя бы на сегодня!

Стрельцы

Солнце, Марс и Меркурий щедро делятся с вами энергией и помогают находить новые смыслы. Думайте о себе, анализируйте прошедший месяц: что вы успели сделать?

Козероги

Сегодняшний день для вас особенный. Постарайтесь хотя бы пару часов уделить занятиям творчеством. Рисование, письмо, музыка, танцы принесут наслаждение.

Водолеи

Где и как планируете встречать Новый год? К кому пойдете в гости 1 января? Да-да, пора строить планы, мечтать, присматривать новую гирлянду и писать список подарков.

Рыбы

Сегодня особенный день: он не подходит ни для какой активности, только для отдыха. Вот и потратьте его на лень и релакс!

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