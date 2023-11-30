Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Луна в Раке ушла в себя
Овны
Вот и пролетел последний месяц осени, который мало кто любит. Подумайте, что он вам принес: может быть, все было не так уж плохо и есть за что сказать спасибо ноябрю?
Тельцы
Лучшее, что вы можете сделать сегодня – это нажать на паузу. Вы достаточно потрудились в ноябре, пришло время вознаградить себя отдыхом. Даже в рабочий день!
Близнецы
Вам нелегко остановить поток мыслей, но вы попробуйте! Если никогда не практиковали медитации, самое время попробовать, чтобы лучше чувствовать и понимать свое состояние.
Раки
Луна в вашем знаке ушла в себя: у нее нет связей с другими планетами, а у вас есть время замедлиться и сделать передышку. Пусть этот день будет супер спокойным.
Львы
Интуиция сегодня подскажет мотивы окружающих - почему люди относятся к вам так или иначе. Те, кому не везет в личной жизни, докопаются до причин своих неудач.
Девы
Вам важно оставаться довольными собой. Купите себе что-то приятное и вознаградите за труды: весь ноябрь вы очень старались, а за это положена достойная сатисфакция!
Весы
В этот хмурый ноябрьский денек подумайте о работе своей мечты. Представьте свое рабочее место, обязанности, должность, зарплату… Может быть, все это у вас уже есть?
Скорпионы
Ваше богатое воображение умеет дорисовывать новостям ужасающие подробности, так может пора перестать читать разные страшилки? Устройте информационный детокс. Хотя бы на сегодня!
Стрельцы
Солнце, Марс и Меркурий щедро делятся с вами энергией и помогают находить новые смыслы. Думайте о себе, анализируйте прошедший месяц: что вы успели сделать?
Козероги
Сегодняшний день для вас особенный. Постарайтесь хотя бы пару часов уделить занятиям творчеством. Рисование, письмо, музыка, танцы принесут наслаждение.
Водолеи
Где и как планируете встречать Новый год? К кому пойдете в гости 1 января? Да-да, пора строить планы, мечтать, присматривать новую гирлянду и писать список подарков.
Рыбы
Сегодня особенный день: он не подходит ни для какой активности, только для отдыха. Вот и потратьте его на лень и релакс!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"