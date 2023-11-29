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ВС России взяли под контроль Артемовское

15:05
  • среда
  • 29 ноября 2023

ВСУ потеряли до 250 боевиков

Подразделения "Южной" группировки ВС России улучшили свои позиции в Донецкой народной республике. При поддержке авиации и артиллерии российские войска освободили населенный пункт Артемовское, сообщили в Минобороны.

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Как отметили в военном ведомстве, ВС России за сутки отразили три атаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка. ВСУ потеряли до 250 бойцов и пять танков.

Кроме того, нанесен удар по живой силе противника в районах населенных пунктов Угледар, Антоновка и Никольское в ДНР. Потери ВСУ за сутки составили до 160-ти военнослужащих.

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