ВСУ потеряли до 250 боевиков

Подразделения "Южной" группировки ВС России улучшили свои позиции в Донецкой народной республике. При поддержке авиации и артиллерии российские войска освободили населенный пункт Артемовское, сообщили в Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, ВС России за сутки отразили три атаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка. ВСУ потеряли до 250 бойцов и пять танков.

Кроме того, нанесен удар по живой силе противника в районах населенных пунктов Угледар, Антоновка и Никольское в ДНР. Потери ВСУ за сутки составили до 160-ти военнослужащих.

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