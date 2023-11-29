ХАМАС может освободить двоих заложников-россиян

Официального подтверждения пока не было

Палестинская группировка ХАМАС планирует освободить двух заложников, которые имеют российское гражданство. Об этом рассказали информированные источники.

Как рассказали собеседники The Times of Israel, россияне могут оказаться в числе заложников, которых ХАМАС освободит в среду, 29 ноября.

При этом неясно, идет ли речь об обладателях двойного гражданства или о людях, у которых имеются только российские паспорта.

Ранее в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел государств — членов НАТО. И в кулуарах, и на пленарных заседаниях главный вопрос — палестино-израильский конфликт, в особенности освобождение заложников.

При этом Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Израиль освободить оккупированные Голанские высоты. Генсек всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что сторонам конфликта на Ближнем Востоке необходимо добиться полного прекращения огня, а не только временного перемирия.

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