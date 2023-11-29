ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп обвинил Байдена в утрате американской мечты

15:10
  • среда
  • 29 ноября 2023

Виновен нынешний президент и в упадке нации

Невообразимая слабость Джо Байдена на мировой арене грозит втянуть США в Третью мировую войну. Если это случится, то опустошенным будет целое поколение молодых американцев, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Зеленский заявил о готовности рассмотреть "формулу мира" Трампа
На выборах президента Аргентины победил "мини-Трамп"

В статье, опубликованной изданием Newsweek, Трамп обвинил своего преемника – демократа Джо Байдена - в войне против американской молодежи. По мнению экс-президента, Байден также виновен в упадке нации и утрате американской мечты.

Как пишет Трамп, действующий президент разрушает мечты молодых американцев долгами, налогами и инфляцией.

Бывший глава Белого дома пообещал: в случае победы на президентских выборах в 2024 году он быстро восстановит "величайшую экономику в мировой истории".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.