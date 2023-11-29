Трамп обвинил Байдена в утрате американской мечты

Виновен нынешний президент и в упадке нации
Невообразимая слабость Джо Байдена на мировой арене грозит втянуть США в Третью мировую войну. Если это случится, то опустошенным будет целое поколение молодых американцев, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
В статье, опубликованной изданием Newsweek, Трамп обвинил своего преемника – демократа Джо Байдена - в войне против американской молодежи. По мнению экс-президента, Байден также виновен в упадке нации и утрате американской мечты.
Как пишет Трамп, действующий президент разрушает мечты молодых американцев долгами, налогами и инфляцией.
Бывший глава Белого дома пообещал: в случае победы на президентских выборах в 2024 году он быстро восстановит "величайшую экономику в мировой истории".